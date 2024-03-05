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Глава Бугульминского района доставил гуманитарную помощь в зону СВО
Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров побывал в зоне спецоперации — в Херсонской и Донецкой областях. Он встретился с бойцами-земляками, лично передал им гуманитарный груз, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.
Военнослужащим отвезли необходимое на передовой оборудование, строительные материалы, квадрокоптеры, тепловизоры, цифровые радиостанции. Медработникам передали медицинское оборудование, автомобиль «Нива», бензогенераторы, инструменты и запасные части. Бригаде морской пехоты вручили мотоцикл и другие технические средства.
«Глава района уже не первый раз приезжает в зону СВО. Привезли огромное количество гуманитарной помощи. У Бугульмы есть одно важное преимущество. Налажена связь с бойцами и привозят то, что нам действительно нужно. Огромное всем спасибо!» — поблагодарил участник СВО.
Всем военнослужащим передали теплые вещи, посылки из дома и маскировочные сети. В общей сложности более 10 тонн груза. Все собрано силами коллективов предприятий и организаций города и района.
«Конечно, передал привет от родных и земляков. Всегда обсуждаем, чем помочь как ребятам в зоне СВО, так и их семьям в Бугульме. Сейчас уже за сотни километров от новых территорий, но мои мысли и сердце с парнями», — отметил градоначальник.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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