Глава «Боевого братства» из Зеленодольска рассказал о поездке к бойцам в «Тимер» и «Алгу»

Руководитель зеленодольского отделения «Боевое братство» Марсель Мурзабаев рассказал о поездке в Луганскую область и встрече с земляками из батальонов «Тимер» и «Алга». Недавно он вернулся на малую родину.

«Сейчас мы с 11-м конвоем были в Луганской области, в Макеевке, Донецкой области и получили очередные запросы от наших земляков из „Тимера“ и „Алги“», — поделился он с «Татар-информом».

Зеленодольцы отвезли военнослужащим три больших холодильника для хранения крови: один от завода, два купили сами.

«Были в двух госпиталях. Доставил автомобиль УАЗ, уже 12-й по счету. Работаем адресно, передаем тем, кого знаем лично, чтобы собранное не лежало на складе, а попадало тем, кому действительно нужно», — отметил Марсель Мурзабаев.

В тылу сборы грузов на линию СВО не прекращаются ни на день, подчеркнул он.

Глава муниципалитета Михаил Афанасьев также отметил, что от Зеленодольского района оказывается большая помощь землякам в зоне СВО.

«Большая поддержка от нашего „Боевого братства“ — это, действительно, сила и мощь! Скоро на передовую мы отправим еще один автомобиль УАЗ, работа не останавливается ни на день», — прокомментировал руководитель.

Афанасьев заметил, что участие в благом деле принимают все, от мала до велика. Плетут сети, производят переносные полевые печки, буржуйки, формируют гуманитарные грузы и доставляют нашим ребятам.

Так, например, школьники района помогают плести маскировочные сети для мобилизованных земляков. В сельском Доме культуры поселка Октябрьский Зеленодольского района односельчане работают дружной командой. На днях к ним присоединились учащиеся Обсерваторской школы под руководством советника директора по воспитанию Веры Карусевой.

Работа серьезная: изделие не должно содержать четких контуров, чтобы сеть нельзя было обнаружить с воздуха, должна быть максимально похожей на естественный рисунок земли и растений.

Ребята прослушали инструктаж и приступили к освоению техники. Школьники признаются, что в этом нет ничего сложного. После уроков они спешат на помощь взрослым, по примеру которых вкладывают в каждый узелок тепло и частичку своей души.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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