Глава Белгородской области заявил об обстреле села Красный Хутор

Сегодня днем село Красный Хутор Белгородского района Белгородской области подверглось обстрелу с территории Украины. Об этом написал руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, на данный момент населенный пункт продолжают обстреливать. «Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения», — проинформировал он.

«Глава Белгородского района (Владимир Перцев — прим. Т-и) вывозит жителей на безопасное расстояние», — также уточнил Гладков.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории.

Из-за этих ударов Вячеслав Гладков 12 сентября призвал жителей села Журавлевка и хутора Нехотеевка эвакуироваться. Позднее, 13-го числа, глава области заявил об обстрелах опустевшей Журавлевки. В тот же день оказалось обстреляно другое село, Шелаево, из-за чего были легко ранены два местных жителя.