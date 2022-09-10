Глава Белгородской области рассказал об очереди из беженцев на границе

У пропускного пункта в российском селе Логачевка с украинской стороны границы скопилось много гражданских машин с беженцами. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По ситуации на границе у пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины. Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону», — написал губернатор.

По словам Гладкова, вдоль всей очереди организованы пункты обогрева. При необходимости медицинскую помощь готова оказать бригада медиков, дежурящая на границе.

«Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается. Выезжаю на место сам, в том числе посмотрю и пункт пропуска в Шебекино», — уточнил руководитель региона. Отдельно он поблагодарил волонтеров, назвав их «большими молодцами».

Ранее власти ДНР рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля текущего года. Инициировал операцию Президент РФ Владимир Путин.