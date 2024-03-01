Радий Хабиров и татары Башкортостана: о чем говорили на встрече с Главой республики

Радий Хабиров встретился с татарской общественностью Фото: glavarb.ru

«Получился содержательный диалог»

Представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин:

Впервые Радий Хабиров встретился с татарской общественностью. Общаться с главой республики, обсуждать вопросы, быть на связи – это очень хорошо. Я доволен встречей. Такие моменты общения нужны. Некоторые вопросы не были заданы – согласен. Невозможно все вопросы охватить на первой встрече и в рамках одной встречи. Но получился содержательный диалог.

Основные выступления были от Татарской национально-культурной автономии и руководителей Конгресса татар. В конце встреча шла в формате общения. Меня не было в списке выступающих, но я сам вызвался. Сегодня в вузах Башкортостана сохраняются три кафедры татарского языка. Две из них в Уфе (педагогическом университете и Уфимском университете науки и технологий), еще одна в филиале этого вуза в Стерлитамаке. Я сказал, что важно их сохранить, потому что кроме Татарстана в других регионах татарских кафедр нет, они все закрылись. В этом плане Башкортостан является примером для остальных. Раньше кафедры татарской филологии были в Ульяновске, Тобольске, Москве. Радий Хабиров уверил, что «изменений не ожидается, кафедры татарского языка будут работать».

Мой второй вопрос был о создании татарского культурного центра. Я предложил изучить опыт татарских центров в Ульяновске и Йошкар-Оле и осуществить это в Уфе.

Также я говорил о необходимости уделять больше внимания учителям татарского языка, сотрудникам татарских СМИ со стороны республики. Также озвучил вопрос об установке памятника Мусе Джалилю в Уфе и бюста джалиловца Фоата Булатова в Мелеузе.

В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения кафедр татарского языка в вузах и развития татарских школ Фото: glavarb.ru

«Чувствовалась дружелюбность со стороны Радия Хабирова»

Композитор, певец, фермер – основатель проекта «Бабай утары» в Туймазинском районе, заслуженный работник культуры Башкортостана Фанир Галимов:

Встреча проходила в очень теплой атмосфере. Хотелось бы, чтобы так было и дальше, чтобы прозвучавшие предложения не остались просто на бумаге.

Я поднимал вопрос продолжения традиции Сабантуя «Приикских деревень». Но журналисты написали о Тюменякском Сабантуе. Сами так захотели или по другой причине – не знаю. Я пригласил главу республики в «Бабай утары». Он ни разу не был еще. Сказал, что ему интересно.

По изучению татарского языка, ремонту татарских школ было задано очень много вопросов. Радий Хабиров сказал, что осведомлен с этими вопросами, что в следующие годы будет работать по ним. Сказал, что полилингвальные школы, как в Нефтекамске, будут построены в западных районах. Если западные, то, наверное, Туймазы тоже входят. Это особенно приятная новость.

Чувствовалась дружелюбность со стороны Радия Хабирова. В душе появилась надежда. Раньше таких встреч никогда не было. Нет ничего лучше дружбы. Невзирая на национальность, если будет дружба, то все можно претворить в жизнь.

«Эта встреча была полезной для татар»

Руководитель Конгресса татар Башкортостана Захир Хакимов.

Были ли вопросы о статусе татарского языка?

Нет. Таких вопросов не было. Проблему надо поднимать там, где это уместно. У этой встречи формат был немного другой. До того как встретиться с нами, глава республики встретился с башкирской, русской общественностью. Также состоятся встречи с представителями других народов. Вопросы, о которых вы говорите, нужно поднимать там, где собираются ученые. Они должны рассматриваться в научном плане.

Вы остались довольны встречей?

Да. На все поставленные вопросы ответы получили. Ни один вопрос не остался без ответа. По некоторым уже сегодня даются поручения. Думаю, что эта встреча была полезной для татар, потому что там обсуждался один из самых важных вопросов – проблема татарских школ. Было также сказано о том, что на телевидении нужны передачи на татарском языке. И на это Радий Фаритович ответил положительно. Смотреть ТНВ – этого для нас недостаточно. Должны быть отдельные передачи о татарах Башкортостана.

Также обсуждался вопрос установления памятников видным татарским деятелям, в том числе Мусе Джалилю, Мидхату Шакирову, Рамиевым. Поскольку мы получили положительные ответы на заданные нами вопросы, то встречей мы остались довольны.

Рифат Каюмов, intertat.tatar, перевод с татарского