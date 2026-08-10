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Общество 10 августа 2026 10:59

Глава Башкирии выразил соболезнования после атаки БПЛА на Нижнекамск

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Глава Башкирии Радий Хабиров высказал соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске.

«Киевский режим не останавливается в своих бесчеловечных преступлениях. Сегодня массированной атаке БПЛА подвергся город Нижнекамск в братском Татарстане. К сожалению, есть жертвы. От имени всей республики выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим – сил и скорейшего выздоровления», — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Башкортостан готов оказать любую поддержку, добавил Хабиров.

#атака БПЛА #нижнекамск #башкирия
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