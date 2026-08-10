Глава Башкирии выразил соболезнования после атаки БПЛА на Нижнекамск

Глава Башкирии Радий Хабиров высказал соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске.

«Киевский режим не останавливается в своих бесчеловечных преступлениях. Сегодня массированной атаке БПЛА подвергся город Нижнекамск в братском Татарстане. К сожалению, есть жертвы. От имени всей республики выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим – сил и скорейшего выздоровления», — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Башкортостан готов оказать любую поддержку, добавил Хабиров.