Глава Башкирии разрешил родителям присутствовать на выпускных

Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал инициативу партии «Единая Россия» и разрешил родителям присутствовать на выпускных в школах и детских садах. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима «Повышенная готовность», сообщает ИА «Башинформ».

Как отмечает издание, для посещения мероприятий необходимо соблюсти ряд условий. Так, законные представители детей обязаны иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка и могут присутствовать только на мероприятиях на открытом воздухе.

Для присутствия на мероприятиях в помещениях родителям нужно иметь один из нескольких документов. Это может быть сертификат о прохождении вакцинации против Covid-2019, справка медорганизации о сделанной прививке против коронавируса, медицинская справка о наличии титров антител к Covid-2019 выше двух единиц и так далее.

В документе также говорится, что руководители учреждений образования могут принять решение о допуске родителей на мероприятия в помещениях без предъявления соответствующих медицинских справок при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.