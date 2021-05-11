Глава Башкирии поручил активно реализовывать положения Послания Президента РФ

Активно заняться реализацией положений послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию поручил сегодня на еженедельном оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики подчеркнул, что одним из поручений главы государства является бесплатное подведение газа ко всем домам в газифицированных населенных пунктах страны. Поручение должно быть реализовано до 2023 года.

Глава Башкирии напомнил, что в регионе действует программа, согласно которой льготные категории граждан получают сертификаты на подключение их домов к газовым сетям. Размеры сертификатов составляют 60 тыс. и 100 тыс. рублей. «Возможно, мы сможем увеличить количество льготников по нашей программе и сможем добавить средства бюджета», — цитирует Хабирова ИА «Башинформ».

Радий Хабиров также дал поручение министру здравоохранения республики Максиму Забелину заострить внимание на углубленном медицинском профосмотре и диспансеризации населения.