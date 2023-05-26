Хабиров похвалил ассортимент Татарского издательства на книжной ярмарке в Уфе

Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел стенд Татарского книжного издательства, представленный на книжной ярмарке «Китап-байрам» в Уфе, и отметил широкий ассортимент разножанровой литературы. Об этом рассказали в пресс-службе «Таткнигиздата».

Фото предоставлено Татарским книжным издательством

Гедиректор издательства Ильдар Сагдатшин рассказал Хабирову о совместных проектах, реализуемых с башкирским издательством «Китап». В «Таткнигоиздате» выпускались разные труды башкирских авторов, также как и в издательстве «Китап» издавали книги татарских творцов.

В подарок Хабирову преподнесли недавно выпущенный сборник стихов известного татарского писателя Роберта Миннуллина.

Напомним, с 26 по 28 мая в Уфе на Советской площади впервые проходит Международная книжная ярмарка «Китап-байрам».