Глава Башкирии назвал Татарстан «экономически шустрым» соседом

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Глава Башкортостана Радий Хабиров во время интервью «Ведомостям», говоря о кадровом дефиците и ситуации с инвестициями, упомянул Татарстан, назвав нашу республику «экономически шустрой».

«Мы стартовали чуть позже, чем более экономически шустрые наши соседи вроде Свердловской, Челябинской, Самарской областей, Татарстана», — сказал Хабиров, отмечая, что регион на сегодняшний день является инвестиционно привлекательным из-за своего трудового ресурса.

По словам главы РБ, если пять лет назад люди приходили и жаловались, что нет работы, то за это время ситуация кардинально поменялась.

«<...> Наличие трудовых ресурсов для определенного вида бизнеса является причиной якориться у нас, потому что в Башкортостане есть люди», — сказал Хабиров.

Он назвал ситуацию с инвестициями «очень неплохой»: за 5 лет инвестиции в Башкортостан выросли на 52%.