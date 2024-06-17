Спецпроекты
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Башкирии назвал Татарстан «экономически шустрым» соседом
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время интервью «Ведомостям», говоря о кадровом дефиците и ситуации с инвестициями, упомянул Татарстан, назвав нашу республику «экономически шустрой».
«Мы стартовали чуть позже, чем более экономически шустрые наши соседи вроде Свердловской, Челябинской, Самарской областей, Татарстана», — сказал Хабиров, отмечая, что регион на сегодняшний день является инвестиционно привлекательным из-за своего трудового ресурса.
По словам главы РБ, если пять лет назад люди приходили и жаловались, что нет работы, то за это время ситуация кардинально поменялась.
«<...> Наличие трудовых ресурсов для определенного вида бизнеса является причиной якориться у нас, потому что в Башкортостане есть люди», — сказал Хабиров.
Он назвал ситуацию с инвестициями «очень неплохой»: за 5 лет инвестиции в Башкортостан выросли на 52%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»