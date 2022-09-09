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Технологии
9 сентября 2022  07:59
Эльвира Зайнулина

Глава «БАРС Груп»: «IT-компании резко повысили спрос на отечественные продукты»

В Казани 21 сентября пройдет Up!Date — главный образовательный проект международного форума Kazan Digital Week 2022. На конференции спикеры российских IT-компаний поделятся опытом в области разработок. О том, что ждет участников мероприятия в интервью «Татар-информу» рассказал гендиректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

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Фото: предоставлено «БАРС Груп»

«UP!Date» станет мероприятием международного масштаба»

Тимур Маратович, расскажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в форуме? В который раз вы участвуете?

– «БАРС Груп» на протяжении многих лет принимает активное участие в мероприятиях федерального и международного масштаба. Так, в начале сентября наша команда посетила Восточный экономический форум (ВЭФ), который представляет из себя ключевую площадку для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. Кроме этого, мы часто входим в состав программных комитетов ключевых мероприятий по всей стране, занимаемся их организацией и подготовкой.

«БАРС Груп» уже третий год становится участником Международного форума Kazan Digital Week (KDW). И мы рады, что в Казани появилась такая стратегически важная для жизни страны ИТ-площадка. Это говорит о цифровой зрелости нашей республики.

– В качестве кого вы принимаете участие?

– Наша компания партнер мероприятия. В рамках KDW «БАРС Груп» организует образовательную IT-конференцию «UP!Date» с выступлением топовых спикеров, где они расскажут о новых вызовах и трендах, которые ждут IT-отрасль. Первая конференция прошла в сентябре 2018 году. Уже тогда мы думали расширить нашу идею и провести конференцию в масштабе всей страны. Спасибо организаторам Kazan Digital Week, которые дали возможность воплотить наши мечты в жизнь на такой прекрасной площадке. Уверены, что благодаря совместным усилиями в будущем «UP!Date» станет мероприятием международного масштаба.

Кроме того, «БАРС Груп» является участником выставки, а ключевые сотрудники выступят экспертами деловой программы форума.

– Какие, на ваш взгляд, основополагающие вопросы будут решены на форуме?

– Вы знаете, на мой взгляд, мероприятия это прежде всего общение и обмен мнениями. Это стало очевидно, когда в 2020 году на фоне пандемии прекратились офлайн-активности, а дистанционный формат не смог полноценно заменить живые форумы с экспертными дискуссиями. Конечно, сейчас большая часть тем будет посвящена импортозамещению и технологическому суверенитету РФ. На совещании по стратегическому развитию страны Президент России Владимир Путин отметил, что второе приоритетное направление широкая цифровая трансформация. Она должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи. Думаю, об этом и будем говорить.

Фото: предоставлено «БАРС Груп»

«Сегодня 88 продуктов компании зарегистрировано в реестре отечественно ПО»

– Как вы думаете, чем может помочь обсуждение создания бизнес-платформ для замены иностранного программного обеспечения? Будете ли вы делиться своим опытом? Если да, то какие импортозамещающие программы вы разработали или применяете?

– «БАРС Груп» всегда ставила перед собой задачу осуществлять разработку на свободном программном обеспечении. В 2014 году начало активно развиваться направление импортозамещения в IT-отрасли мы начали работать не только с госсектором, но и с большими корпорациями, такими как «Ростех», РЖД и другими, и предлагать им свои решения, которые конкурировали с мировыми лидерами.

Сегодня 88 продуктов компании «БАРС Груп» зарегистрировано в реестре отечественно ПО, сотни проектов реализованы по всей стране. Да, есть решения, работающие уже 20 лет. Они имеют огромный объем исторических данных и внушительный функционал, поэтому перевод таких проектов большой вызов. Но наша команда работает и над такими сложными кейсами, так как мы обладаем своими платформенными решениями, которые позволяют решать задачи разной сложности. Конечно, об этом также будем рассказывать на Kazan Digital Week.

– Сейчас активно идет цифровая трансформация ключевых отраслей, в частности здравоохранения. Какие информационные системы в медицинской сфере вы разрабатываете?

– Здравоохранение одно из важнейших направлений работы «БАРС Груп». Сосредоточенность на данной отрасли и накопленный опыт сделали возможным участие компании в уникальных, не имеющих мировых аналогов, федеральных проектах по созданию единой государственной системы сферы здравоохранения (ЕГИСЗ), вертикально-интегрированных информационных систем (ВИМИС) и подсистем Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) для Федерального Фонда обязательного медицинского страхования. Подробнее хотелось бы остановится на ВИМИС.

ВИМИС новый эволюционный этап перехода от простых отчетно-учетных систем и заполнения статистических форм к системному оказанию медицинской помощи пациенту, объективному контролю финансирования, оснащенности и укомплектованности медицинских организаций, полноты, своевременности и качества оказания медицинской помощи на каждом этапе с применением актуальной клинической методологии. Это настоящий пример клиентоцентричных платформ и сервисов, которое позволяет видеть весь клинический путь пациента и оперативно принимать обоснованные управленческие и клинические решения.

В целом, клиентоцентричность в здравоохранении складывается из удобных сервисов с ориентиром на потребности каждого пациента, цифровой трансформации бизнес-процессов медицинских организаций, контроля всех этапов оказания услуг, получения обратной связи от пациентов, а также прозрачности и открытости системы.

Кроме того, есть большая линейка региональных продуктов для цифровой трансформации отрасли здравоохранения. Здесь флагманским решением является наша медицинская информационная система (МИС), которая работает в более чем 20 регионах.

«БАРС Груп» смотрит глубоко в будущее и с 2014 года развивает компетенции в цифровой генетике. Мы ведем совместную работу по разработке проектов для комплексной цифровизации лечебных учреждений, медико-генетических центров, лабораторий, биобанков и крупных геномных центров. Генетика новый драйвер здравоохранения, об этом мы говорили ещё в 2019 году, а сегодня генетика вошла в 16 высокотехнологичных отраслей, которые будут обеспечивать технологический суверенитет нашей страны.

– Какие ИТ-решения вы предлагаете для других секторов экономики? Как они развиваются?

– «БАРС Груп» развивает свои решения и в финансовом направлении. Так в рамках модернизации государственной системы «Электронный бюджет» Минфина России активно создаются и развиваются новые компоненты, в том числе подсистема управления государственными программами (УГП) и подсистема управления национальными проектами (УНП). Следует отметить, что государственная система «Электронный бюджет» охватывает не только федеральные органы государственной власти, но и все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Мы также реализуем масштабный проект в МЧС России, формируя единое облачное решение для учета заработной платы и кадров сотрудников по всей стране. Внедряем продукты, направленные на цифровизацию надзорной деятельности в Ростехнадзоре, Ространснадзоре и Минцифры России. Развиваем линейку наших BI-решений в государственном и корпоративном секторе. Работаем и реализуем проекты в Минстрое России и региональных учреждениях в области строительства и ЖКХ. Возвращаясь к словам Владимира Путина, мы стараемся, чтобы цифровизация пронизывала все.

Фото: предоставлено «БАРС Груп»

«После 2020 года даже самые консервативные отрасли осознали, что переход в IT неизбежен»

– Появились ли у вас трудности в связи с введением западных санкций?

– «БАРС Груп» никогда не реализовывала инфраструктурные проекты. С трудностями столкнулись в первую очередь компании, большую выручку которых составляли продажи серверных мощностей и техники. В разработке программного обеспечения сейчас бум, так как уход многих иностранных IT-компаний резко повысил спрос на отечественные продукты, но можно сказать, что для нас эти трудности стали новыми возможностями.

– Нужна ли вам дополнительная поддержка со стороны государства?

– Конечно, государство организовало большое количество мер поддержки, и мы внимательно анализируем их применимость к нашему сектору IT-разработка.  Я много общаюсь с руководителями ведущих IT-компаний по этому вопросу. Да, уже есть предложения, как можно адаптировать многие меры, и мы работаем в этом направлении.

– Как вы считаете, восстановился ли рынок IT-специалистов в России, в частности, в Татарстане?

– Я бы задал вопрос иначе: «Изменился ли рынок IT-специалистов в России». И я отвечу: «Да, конечно изменился». Изменился не только разработчик, но и заказчик. Поменялись требования к продуктам и проектам, а также подходы оценки. Заказчик сейчас хочет, чтобы решали именно его задачу, если разработчик это слышит и понимает, то остальное всего лишь техника. IT реальный инструмент работы, настоящий ресурс, такой же как финансы или кадры, например. После 2020 года даже самые консервативные отрасли осознали, что переход в IT неизбежен и нужно перенастроить работу в этом направлении. Поэтому рынок рос и будет расти, и большинство специалистов уже вернулось в страну, многое переосмыслив.

– Как вы оцениваете региональную подготовку кадров?

– В Татарстане всегда была высокая конкуренция в части IT-кадров, так как наши ведущие вузы выпускают высококвалифицированных и востребованных специалистов. С появлением Иннополиса конкуренция, конечно, увеличилась. Также не следует забывать о привлечении кадров в IT из других сфер, чему способствуют различные госпрограммы, когда цифровую профессию можно получить при финансовой поддержке государства.

Я считаю, что в республике высокий уровень специалистов, при этом умеренных в финансовых потребностях. У нас более 18 офисов по всей стране, поэтому баланс качества подготовки и стоимости специалистов часто работает на высокий рост численности компании именно в Казани.

– Как вы думаете, чем будет полезен форум для вас и других участников?

– Мы живем во времена, когда онлайн-общение становится преобладающим форматом коммуникации, а нам бы хотелось почаще встречаться офлайн. Конечно, Kazan Digital Week будет полезен как начинающим IT-специалистам, так и опытным. Будем рады увидеть своих коллег из федеральных центров и региональных учреждений для обмена опыта  и знаниями и продуктивного нетворкинга.

«БАРС Груп» в этом году исполнилось 30 лет, и мы уже давно из разработчиков превратились в экспертов по многим отраслям, в которых работаем. Наших специалистов приглашают на различные дискуссии, стратегические сессии, мозговые штурмы. Желаю нам всем отличного настроя и продуктивной цифровой недели!

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