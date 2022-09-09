Глава «БАРС Груп»: «IT-компании резко повысили спрос на отечественные продукты»

В Казани 21 сентября пройдет Up!Date — главный образовательный проект международного форума Kazan Digital Week 2022. На конференции спикеры российских IT-компаний поделятся опытом в области разработок. О том, что ждет участников мероприятия в интервью «Татар-информу» рассказал гендиректор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Фото: предоставлено «БАРС Груп»

«UP!Date» станет мероприятием международного масштаба»

– Тимур Маратович, расскажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в форуме? В который раз вы участвуете?

– «БАРС Груп» на протяжении многих лет принимает активное участие в мероприятиях федерального и международного масштаба. Так, в начале сентября наша команда посетила Восточный экономический форум (ВЭФ), который представляет из себя ключевую площадку для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. Кроме этого, мы часто входим в состав программных комитетов ключевых мероприятий по всей стране, занимаемся их организацией и подготовкой.

«БАРС Груп» уже третий год становится участником Международного форума Kazan Digital Week (KDW). И мы рады, что в Казани появилась такая стратегически важная для жизни страны ИТ-площадка. Это говорит о цифровой зрелости нашей республики.

– В качестве кого вы принимаете участие?

– Наша компания — партнер мероприятия. В рамках KDW «БАРС Груп» организует образовательную IT-конференцию «UP!Date» с выступлением топовых спикеров, где они расскажут о новых вызовах и трендах, которые ждут IT-отрасль. Первая конференция прошла в сентябре 2018 году. Уже тогда мы думали расширить нашу идею и провести конференцию в масштабе всей страны. Спасибо организаторам Kazan Digital Week, которые дали возможность воплотить наши мечты в жизнь на такой прекрасной площадке. Уверены, что благодаря совместным усилиями в будущем «UP!Date» станет мероприятием международного масштаба.

Кроме того, «БАРС Груп» является участником выставки, а ключевые сотрудники выступят экспертами деловой программы форума.

– Какие, на ваш взгляд, основополагающие вопросы будут решены на форуме?

– Вы знаете, на мой взгляд, мероприятия — это прежде всего общение и обмен мнениями. Это стало очевидно, когда в 2020 году на фоне пандемии прекратились офлайн-активности, а дистанционный формат не смог полноценно заменить живые форумы с экспертными дискуссиями. Конечно, сейчас большая часть тем будет посвящена импортозамещению и технологическому суверенитету РФ. На совещании по стратегическому развитию страны Президент России Владимир Путин отметил, что второе приоритетное направление — широкая цифровая трансформация. Она должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи. Думаю, об этом и будем говорить.

Фото: предоставлено «БАРС Груп»

«Сегодня 88 продуктов компании зарегистрировано в реестре отечественно ПО»

– Как вы думаете, чем может помочь обсуждение создания бизнес-платформ для замены иностранного программного обеспечения? Будете ли вы делиться своим опытом? Если да, то какие импортозамещающие программы вы разработали или применяете?

– «БАРС Груп» всегда ставила перед собой задачу осуществлять разработку на свободном программном обеспечении. В 2014 году начало активно развиваться направление импортозамещения в IT-отрасли мы начали работать не только с госсектором, но и с большими корпорациями, такими как «Ростех», РЖД и другими, и предлагать им свои решения, которые конкурировали с мировыми лидерами.

Сегодня 88 продуктов компании «БАРС Груп» зарегистрировано в реестре отечественно ПО, сотни проектов реализованы по всей стране. Да, есть решения, работающие уже 20 лет. Они имеют огромный объем исторических данных и внушительный функционал, поэтому перевод таких проектов — большой вызов. Но наша команда работает и над такими сложными кейсами, так как мы обладаем своими платформенными решениями, которые позволяют решать задачи разной сложности. Конечно, об этом также будем рассказывать на Kazan Digital Week.

– Сейчас активно идет цифровая трансформация ключевых отраслей, в частности здравоохранения. Какие информационные системы в медицинской сфере вы разрабатываете?

– Здравоохранение — одно из важнейших направлений работы «БАРС Груп». Сосредоточенность на данной отрасли и накопленный опыт сделали возможным участие компании в уникальных, не имеющих мировых аналогов, федеральных проектах по созданию единой государственной системы сферы здравоохранения (ЕГИСЗ), вертикально-интегрированных информационных систем (ВИМИС) и подсистем Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) для Федерального Фонда обязательного медицинского страхования. Подробнее хотелось бы остановится на ВИМИС.

ВИМИС — новый эволюционный этап перехода от простых отчетно-учетных систем и заполнения статистических форм к системному оказанию медицинской помощи пациенту, объективному контролю финансирования, оснащенности и укомплектованности медицинских организаций, полноты, своевременности и качества оказания медицинской помощи на каждом этапе с применением актуальной клинической методологии. Это настоящий пример клиентоцентричных платформ и сервисов, которое позволяет видеть весь клинический путь пациента и оперативно принимать обоснованные управленческие и клинические решения.

В целом, клиентоцентричность в здравоохранении складывается из удобных сервисов с ориентиром на потребности каждого пациента, цифровой трансформации бизнес-процессов медицинских организаций, контроля всех этапов оказания услуг, получения обратной связи от пациентов, а также прозрачности и открытости системы.

Кроме того, есть большая линейка региональных продуктов для цифровой трансформации отрасли здравоохранения. Здесь флагманским решением является наша медицинская информационная система (МИС), которая работает в более чем 20 регионах.

«БАРС Груп» смотрит глубоко в будущее и с 2014 года развивает компетенции в цифровой генетике. Мы ведем совместную работу по разработке проектов для комплексной цифровизации лечебных учреждений, медико-генетических центров, лабораторий, биобанков и крупных геномных центров. Генетика — новый драйвер здравоохранения, об этом мы говорили ещё в 2019 году, а сегодня генетика вошла в 16 высокотехнологичных отраслей, которые будут обеспечивать технологический суверенитет нашей страны.

– Какие ИТ-решения вы предлагаете для других секторов экономики? Как они развиваются?

– «БАРС Груп» развивает свои решения и в финансовом направлении. Так в рамках модернизации государственной системы «Электронный бюджет» Минфина России активно создаются и развиваются новые компоненты, в том числе подсистема управления государственными программами (УГП) и подсистема управления национальными проектами (УНП). Следует отметить, что государственная система «Электронный бюджет» охватывает не только федеральные органы государственной власти, но и все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Мы также реализуем масштабный проект в МЧС России, формируя единое облачное решение для учета заработной платы и кадров сотрудников по всей стране. Внедряем продукты, направленные на цифровизацию надзорной деятельности в Ростехнадзоре, Ространснадзоре и Минцифры России. Развиваем линейку наших BI-решений в государственном и корпоративном секторе. Работаем и реализуем проекты в Минстрое России и региональных учреждениях в области строительства и ЖКХ. Возвращаясь к словам Владимира Путина, мы стараемся, чтобы цифровизация пронизывала все.

Фото: предоставлено «БАРС Груп»

«После 2020 года даже самые консервативные отрасли осознали, что переход в IT неизбежен»

– Появились ли у вас трудности в связи с введением западных санкций?

– «БАРС Груп» никогда не реализовывала инфраструктурные проекты. С трудностями столкнулись в первую очередь компании, большую выручку которых составляли продажи серверных мощностей и техники. В разработке программного обеспечения сейчас бум, так как уход многих иностранных IT-компаний резко повысил спрос на отечественные продукты, но можно сказать, что для нас эти трудности стали новыми возможностями.

– Нужна ли вам дополнительная поддержка со стороны государства?

– Конечно, государство организовало большое количество мер поддержки, и мы внимательно анализируем их применимость к нашему сектору — IT-разработка. Я много общаюсь с руководителями ведущих IT-компаний по этому вопросу. Да, уже есть предложения, как можно адаптировать многие меры, и мы работаем в этом направлении.

– Как вы считаете, восстановился ли рынок IT-специалистов в России, в частности, в Татарстане?

– Я бы задал вопрос иначе: «Изменился ли рынок IT-специалистов в России». И я отвечу: «Да, конечно изменился». Изменился не только разработчик, но и заказчик. Поменялись требования к продуктам и проектам, а также подходы оценки. Заказчик сейчас хочет, чтобы решали именно его задачу, если разработчик это слышит и понимает, то остальное — всего лишь техника. IT — реальный инструмент работы, настоящий ресурс, такой же как финансы или кадры, например. После 2020 года даже самые консервативные отрасли осознали, что переход в IT неизбежен и нужно перенастроить работу в этом направлении. Поэтому рынок рос и будет расти, и большинство специалистов уже вернулось в страну, многое переосмыслив.

– Как вы оцениваете региональную подготовку кадров?

– В Татарстане всегда была высокая конкуренция в части IT-кадров, так как наши ведущие вузы выпускают высококвалифицированных и востребованных специалистов. С появлением Иннополиса конкуренция, конечно, увеличилась. Также не следует забывать о привлечении кадров в IT из других сфер, чему способствуют различные госпрограммы, когда цифровую профессию можно получить при финансовой поддержке государства.

Я считаю, что в республике высокий уровень специалистов, при этом умеренных в финансовых потребностях. У нас более 18 офисов по всей стране, поэтому баланс качества подготовки и стоимости специалистов часто работает на высокий рост численности компании именно в Казани.

– Как вы думаете, чем будет полезен форум для вас и других участников?

– Мы живем во времена, когда онлайн-общение становится преобладающим форматом коммуникации, а нам бы хотелось почаще встречаться офлайн. Конечно, Kazan Digital Week будет полезен как начинающим IT-специалистам, так и опытным. Будем рады увидеть своих коллег из федеральных центров и региональных учреждений для обмена опыта и знаниями и продуктивного нетворкинга.

«БАРС Груп» в этом году исполнилось 30 лет, и мы уже давно из разработчиков превратились в экспертов по многим отраслям, в которых работаем. Наших специалистов приглашают на различные дискуссии, стратегические сессии, мозговые штурмы. Желаю нам всем отличного настроя и продуктивной цифровой недели!