Глава Банка ЗЕНИТ: юань может сравняться с долларом по торговой активности к концу года

Юань может сравняться с долларом по торговой активности к концу года. Об этом рассказал Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко газете «Ведомости». Китайская валюта плотно входит во все сферы денежных отношений — от внешнеторговых операций до сбережений домохозяйств. Катализатором этого процесса должно стать развитие возможностей для инвестирования валюты.

«Уже сейчас объемы торгов в паре рубль/юань достигают показателей рубль/евро на спотовом рынке. На рынке овернайт-свопов активность юаня уверенно обгоняет таковую у евро, объемы заключенных контрактов зачастую превышают аналогичный показатель с долларом. При сохранении текущих тенденций юань может сравняться с долларом по суммарной торговой активности уже к концу текущего года», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Китайская валюта набирает торговые обороты. Если в начале года объем торгов юанем на Московской бирже был незначительным, то сейчас это как минимум третья по популярности валюта на внутреннем рынке. Но в основном юань сегодня все еще остается средством расчетов за китайские товары, а не инструментом инвестиций.

По мнению главы Банка ЗЕНИТ, юань — единственная из наиболее ликвидных валют для инвесторов из России, так как несет в себе меньше рисков. Поэтому частные инвесторы и компании переводят свои сбережения в китайскую валюту. Инвестиционная инфраструктура в юанях внутри России также развивается. Наряду с расширением линейки вкладов и депозитов появляются выпуски корпоративных облигаций российских заемщиков, которые номинированы в китайской валюте. Это также станет важной частью увеличения его привлекательности как инструмента сбережения.

Сейчас инвестировать доллары и евро практически невозможно. При этом еще и инфляция по данным валютам составляет 8,5-9,0%. В результате простое хранение этих валют становится невыгодным. В юанях же сформировался привлекательный инвестиционный фон: вклады могут принести до 1,0-1,5% годовых, облигации российских эмитентов в юанях, в том числе планируемые выпуски, — 3-5% годовых.