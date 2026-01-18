Глава Банка Латвии заявил, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией

Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью британскому изданию «Financial Times» заявил, что, по его мнению, Европа уже находится в состоянии войны с Россией. Его слова передает «ТАСС».

Он выразил позицию, согласно которой ошибочно считать, что Европа не вовлечена в конфликт. Казакс пояснил, что противостояние не носит характера боевых действий «на земле», однако, по его словам, проявляется через кибератаки, диверсии на подводных кабелях и нарушения воздушного пространства, которые он охарактеризовал как постоянные.

Казакс также сообщил, что Центральный банк Латвии в течение последних четырех–шести лет разрабатывал планы реагирования на возможную финансовую нестабильность. Эти сценарии, по его словам, учитывают в том числе вариант предполагаемого нападения России на страны Евросоюза.

Кроме того, он напомнил, что 7 марта 2025 года стал первым среди членов Совета управляющих Европейского центрального банка, кто публично заявил о возможности и необходимости конфискации замороженных активов Центрального банка России.