Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава банка БРИКС: Доллар используют как оружие для изменения условий жизни
Геополитическая ситуация в мире осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменения условий жизни населения. Об этом сообщил сегодня президент Нового банка развития Дилма Руссефф на расширенном заседании саммита БРИКС в Татарстане.
«Комплексная геополитическая ситуация осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменений условий жизни населения, что также влияет на международную систему, на доверие и ее целостность», - сказала она.
Дилма Руссефф также рассказала о работе банка.
«В первые месяцы работы в нашем банке не было ликвидности. Потом пошли поступления, это было во времена Ковида-19. Начиная с 2023 года наш банк стал предпринимать меры, чтобы преодолеть трудности. Мы выявили, как привлекать инвестиции, мобилизовать ресурсы. В апреле 2023 года вернулись на рынок», - отметила Дилма Руссефф.
Она сообщила о позитивных результатах за последние месяцы работы банка. Приоритетным вопросом остается расширение участников банка и создание финансовой структуры, которая предусматривает многополярность.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»