Глава банка БРИКС: Доллар используют как оружие для изменения условий жизни

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Геополитическая ситуация в мире осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменения условий жизни населения. Об этом сообщил сегодня президент Нового банка развития Дилма Руссефф на расширенном заседании саммита БРИКС в Татарстане.

«Комплексная геополитическая ситуация осложняется тем, что доллар используют как оружие для изменений условий жизни населения, что также влияет на международную систему, на доверие и ее целостность», - сказала она.

Дилма Руссефф также рассказала о работе банка.

«В первые месяцы работы в нашем банке не было ликвидности. Потом пошли поступления, это было во времена Ковида-19. Начиная с 2023 года наш банк стал предпринимать меры, чтобы преодолеть трудности. Мы выявили, как привлекать инвестиции, мобилизовать ресурсы. В апреле 2023 года вернулись на рынок», - отметила Дилма Руссефф.

Она сообщила о позитивных результатах за последние месяцы работы банка. Приоритетным вопросом остается расширение участников банка и создание финансовой структуры, которая предусматривает многополярность.