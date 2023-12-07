Глава Балтасинского района и депутат Госсовета РТ доставили гумпомощь бойцам СВО

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин и депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев вместе с волонтерами доставили гуманитарную помощь бойцам, которые принимают участие в СВО.

Сначала гуманитарный конвой прибыл в Луганск, где все необходимые вещи, собранные жителями района, были переданы в госпиталь и детский дом, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Балтасинского района РТ.

Далее состоялась встреча с бойцами-земляками, которые с первых дней мобилизации находятся на линии соприкосновения. Им были переданы квадрокоптер и тепловизоры, а также необходимые вещи и продукты.

Бойцы остались довольны встречей и выразили огромную благодарность за привезенную гуманитарную помощь, которую собирает жители Балтасинского района, а также организации, предприятия и учреждения района.

Земляки просили не останавливать эту работу. Они передали большой привет и слова благодарности всем тем, кто принимает участие в этом добром и нужном деле.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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