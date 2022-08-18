Глава Азнакаевского района: Зайнаб Фархутдинова – одна из величайших артистов

Народная артистка Татарстана Зайнаб Фархутдинова свой 55-летний юбилей встречает в родном Азнакаевском районе. К юбилею она подготовила собственный фестиваль «Авыл кое» — «Деревенские напевы».

Гость праздника, глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин, выступая с приветственным словом, назвала Зайнаб Фархутдинову гордостью татарского народа.

«Сегодня в Азнакаеве большой праздник. Мы говорим спасибо нашей талантливой певице, нашей землячке Зайнаб Фархутдиновой. Очень ее любим, гордимся ей! Везде не упускаем возможности похвалиться, что она наша, из нашего района. Она одна из величайших артистов нашего татарского народа», — сказал глава.

Марсель Шайдуллин уверен, что фестиваль такого формата — долгожданное и очень нужное мероприятие.

«Мы договорились, что будем проводить этот фестиваль ежегодно. Родные мелодии, песнь гармони близки нам всем. Эти напевы звучали в сердцах наших бабушек и дедушек, когда они строили, когда побеждали врага на войне. Поэтому этот фестиваль был нужен давно. В последующие годы сделаем его еще больше, масштабнее», — сказал глава.