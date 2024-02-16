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Глава Азнакаево о развитии территории: «Благодаря нацпроектам люди гордятся городом»
За прошедшие 5 лет благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Азнакаевском районе благоустроено большое количество общественных пространств. Какие парки и скверы были созданы, а какие еще только предстоит обновить и построить во время автобусного марафона «Татарстан — республика достижений» рассказал глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.
«По национальному проекту благоустроили улицу Сююмбике, площадь Татарстана, а также набережную реки Черная. В прошлом году начали благоустройство реки Манаузки. В этом году запланирован второй этап благоустройства набережной. Благодаря этим национальным проектам у нас комфортные условия для проживания. Люди гордятся своим городом, молодежь возвращается и остается», — отметил Шайдуллин.
Спикер отметил, что за последние годы по республиканским и федеральным программам, а также благодаря поддержке нефтяников построено и отремонтировано очень много социальных объектов. Возведены три детских сада и отремонтировано 20 дошкольных учреждений, 15 школ, отремонтирован стационар центральной районной больницы, поликлиника.
Также были открыты новые спортивные объекты — арена «Чатыр тау», спорткомплекс «Алга», построено новое жилье.
Фото: пресс-служба Азнакаевского района РТ
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