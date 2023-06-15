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Глава «АвтоВАЗа» раскрыл название нового семейства автомобилей Lada
Новое флагманское семейство бюджетных автомобилей «АвтоВАЗа», которое придет на смену линейке Lada Granta, получит название Lada Iskra. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов, передает «Интерфакс».
«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей в трех вариациях: седан, универсал и, наверное, универсал-кросс», — пояснил руководитель компании.
Iskra — это утвержденное маркетинговое название проекта, который прежде именовался «Новая Granta» (XJO). Он будет базироваться на решениях платформы CMF-B, права на которую «АвтоВАЗ» получил после ухода группы Renault из России. Начало производства Iskra запланировано на конец 2024 года, старт продаж — на 2025 год. Планируется обеспечить максимально возможную степень локализации, уточнил Соколов.
«Что касается перспектив Granta, мы на какое-то время сохраним ее производство, переведя ее, возможно, на другую линию», — добавил глава автоконцерна, заметив, что прекратить выпуск машин старой линейки предполагается к 2027 году.
По словам Соколова, изначально запуск нового семейства оценивался в 37 млрд рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что эта сумма не изменилась, причем 17 млрд уже проинвестированы. Оставшиеся 20 млрд пойдут на замещение деталей платформы и компонентов, «которые подпали под санкции и от поставки которых отказались глобальные поставщики».
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