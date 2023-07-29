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Экономика 29 июля 2023 08:44

Глава «Автоваза» назвал приоритетные модели выпускаемых автомобилей

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Фото: © «Татар-информ»

Марки автомобилей Granta и Niva стали приоритетными по выпуску на «Автовазе». Об этом заявил глава автомобилестроительной компании Максим Соколов.

«Сейчас, еще раз проработав наши производственные планы до конца года, мы сделали упор на производство самых бюджетных автомобилей, в первую очередь автомобилей Granta, Niva, увеличив объемы их выпуска», – приводит слова Соколова ТАСС.

Он отметил, что максимальная планка цен на одну из данных моделей – Granta не превысит 700 тысяч рублей.

«Максимальная планка цены для самых бюджетных моделей – до 700 тысяч рублей. Имею в виду Granta. При этом она уже будет оборудована новыми опциями, восстановленными, такими как, например, подушка безопасности. Но все равно останется ниже 700 тысяч рублей», – заверил глава «Автоваза».

#автоваз #промпроизводство
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