Глава «АвтоВАЗа» назвал цену новой Lada X-Cross 5

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей, сообщил президент компании Максим Соколов. Цена автомобиля, по его словам, будет варьироваться в зависимости от комплектации.

«Цена достаточно адекватная. Мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года», – отметил Соколов на видео, опубликованное Минпромторгом РФ.

Новую машину протестировал вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. После тест-драйва он назвал автомобиль отличным, порекомендовав его к покупке.

Напомним, накануне ведомство сообщило, что старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал этого года. По словам Соколова, этот автомобиль будет чем-то средним между Granta и Vesta. Сейчас предприятие работает с налаживанием поставок комплектующих от местных производителей. Так, в Санкт-Петербурге компоненты будут поставлять около 30 предприятий.