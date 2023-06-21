Глава Автономии татар Москвы раскрыл значение предстоящего столичного Сабантуя

Традиционный общегородской Сабантуй в столице России в этом году будет выдержан в патриотическом стиле. Праздник плуга посвятят военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, рассказал «Татар-информу» глава оргкомитета праздника — председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

«Сабантуй в этот раз проходит в контексте столетнего юбилея со дня рождения Махмута Гареева, нашего генерала армии, наставника многих военачальников, которые сейчас защищают интересы страны (Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года — прим. Т-и). Этим праздником мы благодарим и поддерживаем тех ребят, которые сейчас находятся на передовой. Пригласили мы и военнослужащих из госпиталей. Они там защищают нас, а мы здесь верны им — это и есть верность за верность», — заявил руководитель общественной организации.

Фарисов отметил, что подготовка к мероприятию традиционно началась с декабря прошлого года. По его словам, каждый год партнеры организаторов настойчиво предлагают альтернативные площадки для проведения праздника (в том числе ВДНХ, «Измайлово» и еще несколько крупных столичных парков), но музей-заповедник «Коломенское» является одной из лучших площадок не только в России, но и в мире.

«Здесь и река, и ландшафт будто подобран именно для Сабантуя. Правительство Москвы в течение года по решению мэра столицы Сергея Собянина и при участии вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который является частым гостем на нашем празднике, провели ремонт заповедника. Площадка улучшилась, сделали новые дорожки, освещение, подходы к площадкам, системы видеонаблюдения, новый газон. Она просто засияла», — пояснил глава Автономии татар Москвы.

Он напомнил, что именно московский Сабантуй сегодня признан одним из самых посещаемых не только в стране, но и в мире. Традиционно на него приходят гости из всех стран СНГ, а также из разных регионов России. По его мнению, татаро-башкирский праздник уже давно стал праздником всех народов Москвы.

«Это именно коллаборация, синергия Татарстана, Башкортостана, Москвы и общественных организаций независимо от их национальности, поэтому на общегородской Сабантуй в столице за праздничный день собирается более 200 тыс. человек», — подчеркнул Фарисов.

Глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков в свою очередь выразил уверенность, что Сабантуй усилит у посетителей мероприятия чувство гордости за свою Родину и ощущение единения народов великой многонациональной России.

«За годы проведения московский Сабантуй искренне полюбился жителям и гостям столицы, и уже совсем скоро он гостеприимно откроет свои площадки для людей разных национальностей и вероисповеданий, которые в полной мере смогут ощутить его особый, ни с чем не сравнимый колорит. Атмосфера дружбы, согласия, добрососедства неизменно царит на празднике», — убежден чиновник столичной мэрии.

Общегородской московский Сабантуй состоится в музее-заповеднике «Коломенское» 1 июля.