Глава автономии грузин Казани: «Сейчас мы должны доверять нашему Правительству»

Руководитель национально-культурной автономии грузин Казани «Сиони» и директор многонациональной воскресной школы Маринэ Хухунашвили в разговоре с «Татар-информом» высказала мнение относительно непростой ситуации, которая сейчас разворачивается в стране.

«Как директор многонациональной школы, где у нас представлено и украинское отделение, могу сказать, что наши предки ужаснулись бы, узнав, что два братских единых православных народа оказались во вражде. Однако мы должны доверять нашему руководству и Правительству, ведь интересы России и российских граждан должны отстаиваться», — отметила собеседница агентства.

Маринэ Хухунашвили подчеркнула, что в Татарстане созданы все условия для того, чтобы люди разных национальностей сохранили свою национальную идентичность.

«Сейчас мы стали больше ценить, что имеем. Мы понимаем, что нам никогда не запрещали говорить на своем родном языке. И в республике все делается для того, чтобы люди разных национальностей сохранили свой родной язык и национальную идентичность. На Украине у людей этой возможности не было, тем более у коренного народа, закрывались русские школы», — напомнила руководитель национально-культурной автономии грузин Казани.

В этой напряженной ситуации собеседница агентства посоветовала жить дальше, ходить на работу, сохранять спокойствие и доброжелательные отношения.

«И в наших коллективах, и в семьях все зависит от того, насколько мы будем уравновешенны и в высказываниях, и в отношениях друг к другу. Надо больше сплачиваться, ценить мирное существование, которое у нас есть. Сейчас в этом хрупком мире, который мы видим, мы должны сохранять добрососедские отношения», — подчеркнула директор многонациональной школы.

Маринэ Хухунашвили выразила надежду на скорейшее завершение конфликта. «Сердца всех матерей мира одинаково плачут. У матери нет национальности, они не должны скорбеть по своим сыновьям. И чем скорее это все закончится, тем будет лучше», — отметила она.