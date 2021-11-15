Привлечение кадров — один из сложных вопросов на сегодняшний день. Об этом председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами — один из сложных», — сказал Петушенко.

По его словам, проблема в том, что рабочий процесс и имеющаяся техника требуют квалифицированных сотрудников. При этом Петушенко отметил, что самые мощные предприятия обеспечены инженерно-техническим персоналом.

«А с рабочими все вопросы, которые сейчас поднимаются, я так понимаю, мы их сумеем решить», — приводит пресс-служба Кремля слова главы «Автодора».