Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава «Автодора»: На участках в Татарстане трассы М12 больше всего неплательщиков
На участках в Чувашии и Татарстане трассы М12 «Москва – Казань» больше всего неплательщиков. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсанту».
Он отметил, что в целом в восточных регионах России не хватает культуры оплаты через «Свободный поток» (система проезда без барьеров и взятия оплаты).
По словам спикера, около 3-4% водителей проезжают по нашим дорогам «зайцами» и на «отрезках» «Свободного потока» таких граждан больше всего.
Он также добавил, что «Автодор» на протяжении 4 лет борется с еще одной проблемой – завешенные номера или вообще их отсутствие на авто. На данный момент уже налажена работа по возмещению неоплаченной стоимости проезда: судьи подписали 200 тыс. приказов и все задолженности собираются взыскать с водителей, рассказывает Петушенко.
При этом для полного решения проблемы с неплательщиками необходимо создать базу данных всех пользователей. Для «Автодора» в данный момент этот вопрос первоочередной, добавил спикер. Именно после ее создания всех нарушителей смогут быстро штрафовать, отметил Петушенко.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»