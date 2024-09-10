Глава «Автодора»: На участках в Татарстане трассы М12 больше всего неплательщиков

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На участках в Чувашии и Татарстане трассы М12 «Москва – Казань» больше всего неплательщиков. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что в целом в восточных регионах России не хватает культуры оплаты через «Свободный поток» (система проезда без барьеров и взятия оплаты).

По словам спикера, около 3-4% водителей проезжают по нашим дорогам «зайцами» и на «отрезках» «Свободного потока» таких граждан больше всего.

Он также добавил, что «Автодор» на протяжении 4 лет борется с еще одной проблемой – завешенные номера или вообще их отсутствие на авто. На данный момент уже налажена работа по возмещению неоплаченной стоимости проезда: судьи подписали 200 тыс. приказов и все задолженности собираются взыскать с водителей, рассказывает Петушенко.

При этом для полного решения проблемы с неплательщиками необходимо создать базу данных всех пользователей. Для «Автодора» в данный момент этот вопрос первоочередной, добавил спикер. Именно после ее создания всех нарушителей смогут быстро штрафовать, отметил Петушенко.