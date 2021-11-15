Глава «Автодора» доложил Путину о сокращении расходов на скоростную трассу Москва–Казань

Госкомпания «Автодор» оптимизировала расходы на строительство платной скоростной автомагистрали Москва – Казань. В частности, снижен уровень насыпи и убраны лишние технические решения. Об этом сообщил председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«По трассе Москва – Нижний Новгород – Казань: мы убрали очень много избыточных технических решений, которые были в старые времена. Мы понизили насыпь дорожную, потому что она считалась в 30-х годах по снегозаносимости, а сегодня техника у нас просто великолепная по снегозащите, снизили объемы, снизили стоимость работ, убрали многие искусственные сооружения, что позволяет нам за меньшие деньги сделать больше», – сказал Петушенко.

Глава госкомпании пояснил, что сейчас в «Автодоре» пересматривают подходы к строительству автотрас, поскольку появилась новая техника и новые технологии.

Говоря о проекте М-12, Вячеслав Петушенко отметил, что автотрасса находится в активной стадии строительства.

«Сейчас мы работаем практически на каждом километре. На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения [мостовых перехода] – через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем», – подчеркнул глава ГК «Автодор».