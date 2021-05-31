Глава Aurus о старте завода в Елабуге: Он станет локомотивом для всей промышленности

Запуск серийного производства премиум-седанов Aurus в ОЭЗ «Алабуга» окажет синергетический эффект на отечественную промышленность и станет импульсом для внедрения современных производственных технологий. Такое мнение журналистам озвучил генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

«Это событие затронет не только российский автопром, но и другие секторы. Данное производство станет технологическим локомотивом для всех отраслей промышленности страны», — отметил Ширинов.

Он добавил, что одним из главных приоритетов работы предприятия является локализация производства. Что касается бизнес-модели компании, то в планах достичь окупаемости проекта в ближайшие 7 лет. Основным рынком сбыта российских люкс-седанов должны стать зарубежные страны.

«Это регионы Ближнего Востока и Северной Африки — на них сейчас сосредоточены наши усилия, регион большой и емкий с точки зрения люксовых брендов. Дальше в планах — освоение Азии, в основном Китай. И уже после этого можно смотреть на европейский и южноамериканский рынки», — пояснил спикер.

В заключение Адиль Ширинов рассказал, почему именно Елабуга стала площадкой для нового производства Aurus. Причина в развитии производственной инфраструктуры, которая позволит проекту быстрее стать коммерчески успешным.

«Речь идет об окупаемости проекта и необходимых для этого сроках. Инфраструктура данной особой экономической зоны, расположенные рядом партнерские производства и новейшие окрашивающие комплексы [стали причинами выбора ОЭЗ „Алабуга“]», — резюмировал гендиректор Aurus.

Фотографии: Владимир Васильев