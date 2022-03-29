Глава Ассоциации туристских агентств РТ: В этом году нужно переориентироваться на Россию

Путешествия, майские каникулы и летние отпуска в 2022 году для большинства россиян будут переориентированы на Россию из-за удорожания отдыха за границей. Такими прогнозами поделился президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

«Санкции сильно ударили по туризму, особенно по главному компоненту — перевозке за рубеж. Учитывая, что все самолеты в лизинге ограничены, то, соответственно, почти все компании, которые занимаются чартерной перевозкой за рубеж, встали. Даже на регулярной основе пока всё сложно», — отметил он.

Для любителей заграничного отдыха будут открыты популярные направления в Турцию, Египет, ОАЭ.

«Мы ожидаем возможный доступ на турецкий, египетский рынок, летать будут Turkish Airlines, которые уже запустили регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. К сожалению, того большого объема, когда в неделю только из Татарстана вылетало от 10 до 20 рейсов, физически невозможно будет выполнить. Да, можно забронировать гостиницу, но добраться до нее будет очень сложно», — пояснил собеседник агентства.

Если говорить о других странах, например ОАЭ, то, по мнению эксперта, Эмираты не станут массовым направлением. «Летом в Эмиратах жарко, это не станет массовым направлением. Летает Fly Dubai, возможно, эта компания будет использоваться как транзитная перевозка через Дубай в другие страны. При наличии шенгенской визы и транзитной перевозки любой турист сможет добраться в любую точку Европы, если есть желание», — сказал Мифтахов.

По словам эксперта, с учетом роста доллара и евро к рублю отдых за рубежом стал достаточно дорогим удовольствием — в среднем он подорожал на 50%.

«Однако перелеты, например, подорожали не только из-за курса, но и из-за того, что нет высокой конкуренции, и стоимость сразу выросла. В Турцию самый дешевый билет стоит 70–80 тыс. рублей. А без багажа с ручной кладью лететь — 50–60 тыс. рублей. Для россиян это неактуальная история», — добавил Мифтахов.

Если пакетный тур за рубеж был куплен по раннему бронированию, то не стоит торопиться вносить оставшиеся деньги за путевку. «Я советую никаких дополнительных затрат сразу не нести. В данном случае надо соизмерить свои финансовые возможности по тому курсу, сколько осталось доплатить. Если в раннем бронировании была Турция, и непонятно, полетит Турция или нет, как, например, в апреле, то нужно максимально отсрочить платеж. Если вылет в страну по раннему бронированию не осуществляется и нет возможности вернуть средства, то лучше переориентироваться на другую страну, в данном случае — на Россию», — заключил Рамиль Мифтахов.