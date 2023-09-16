Глава Ассоциации фермеров РТ призвал отменить пошлины на вывоз зерна и строить элеваторы

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Цены на сельхозпродукцию, недостаток мест хранения, ввод таможенных пошлин на вывоз зерна и другие факторы препятствуют нормальной работе татарстанских фермеров. В результате аграрии не получают достаточной для развития прибыли не только при низких, но и высоких урожаях, заявил председатель Ассоциации фермеров РТ Камияр Байтемиров.

Он отметил, что уборочная кампания практически завершена — собрано около 3,7 млн тонн зерна, а также технические культуры. Этого объема достаточно, чтобы закрыть внутренние потребности в хлебопекарной промышленности и по корму скоту.

В прошлом же году урожай был рекордным — собрано 5,2 млн тонн. Однако из-за практически равной себестоимости продукции и стоимости зерна, а также ввода таможенных пошлин на экспорт прибыль аграриев оказалась минимальной — чуть больше двух рублей за тонну продукции с учетом затрат на логистику.

«Дело в том, что цены еще не растут так, чтобы закрыть расходы, которые понесли весной наши фермеры. Их в целом не удовлетворяет агроэкономическая политика, которая существует в России. Это связано с экспортом продукции», — заметил он в интервью для «Татарстан-24».

Еще одна проблема, с которой столкнулись аграрии при большом урожае — нехватка мест для хранения зерна. В результате этого крупные агрохолдинги, в распоряжении которых есть элеваторы, смогли реализовать либо сохранить собранное зерно, а более мелкие понесли убытки и в целом работают нерентабельно.

«Я считаю, что государство посредством межгосударственных договоров, соглашений, должно находить, куда девать зерно, — подчеркнул Байтемиров. — По какой цене его продавать, чтобы и государство не проиграло, и фермер остался при деньгах. Только в этом случае успех одного агрария и всего государства будет таким, какой нужен нашей экономике».

По его словам, проблема с местами хранения относится не только к зерновым, но и овощной продукции.