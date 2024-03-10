Глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни

Президент Ассоциации банков России, бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ Георгий Лунтовский скончался на 74-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердил председатель совета ассоциации, глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Георгий Иванович — замечательный человек. Он сделал многое для развития банковской системы», — заметил парламентарий.

Пресс-служба Банка России в свою очередь отмечает, что смерть наступила после продолжительной болезни и что Лунтовский, будучи сначала заместителем, а затем первым заместителем председателя ЦБ, курировал на этих постах работу территориальных учреждений Центробанка. Он также посвятил много лет вопросам регулирования и совершенствования наличного денежного обращения на территории страны.

Upd. (18.39): Георгий Иванович Лунтовский родился 12 апреля 1950 года в Курске. Окончил строительно-монтажный техникум, в 1978-м — Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, а в 1997-м — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (ныне в составе РАНХиГС). В 1998-м защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук «Финансовое оздоровление российских коммерческих банков».

В 1971–1973 годах работал инженером Курской областной конторы Стройбанка СССР. В 1973-1974 годах руководил технического надзора за капитальным строительством Управления бытового обеспечения исполкома Курской области. Затем вернулся в Стройбанк, работал в Курске и на БАМе. В 1985-м перебрался в Воронеж, где после недолгого возвращения в строительную отрасль возглавил в 1986-м отделение Госбанка СССР в Коминтерновском районе города.

В 1988–1990 годах был заместителем начальника Воронежского областного управления Госбанка СССР — начальником отдела координации деятельности банков областного управления. В 1990-1991 годах работал начальником Воронежского областного управления Промстройбанка СССР (бывшего Стройбанка).

В 1991 году перешел в коммерческие структуры. В 1991-1992 годах был председателем правления коммерческого Воронежкредитпромбанка, а потом, до 1996 года, — генеральным директором акционерного коммерческого банка «Воронеж».

В 1995–1999 годах был депутатом Государственной Думы РФ II созыва (избран по федеральному списку движения «Наш дом — Россия»). В 1999-м досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом в Центробанк.

В 1999–2005 годах занимал должность заместителя председателя Центрального банка РФ, в 2005–2017 годах — первого заместителя председателя Центробанка. В сентябре 2017-го стал президентом Ассоциацию региональных банков «Россия», которая вскоре стала Ассоциацией банков России.

Заслуженный экономист РФ (2007). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010) и почетной грамотой Президента РФ (2013).