Экономика 11 сентября 2025 14:36

Глава АСИ рассказала Путину о росте инвестиционной привлекательности Татарстана

Фото: kremlin.ru

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным упомянула рост инвестиционной привлекательности Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> очень важно, Владимир Владимирович, что мы здесь ежегодно смотрим, как меняются условия для предпринимателей, для инвестиций в регионах, и у нас растут отстающие регионы и догоняют лидеров», – заметила глава АСИ.

«И Вы отметили тоже, что Татарстан и Нижегородская область в этом году заняли вторую позицию, но их индекс соответствует прошлогоднему индексу Москвы на первом месте», – напомнила Чупшева, обращаясь к Путину.

Руководитель Агентства стратегических инициатив также упомянула Татарстан среди регионов, в которые приезжают для обучения и обмена опытом команды из других субъектов Федерации.

#агентство стратегических инициатив #Владимир Путин #инвестиции #рейтинг регионов
