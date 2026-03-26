Глава армии Уганды заявил о готовности вступить в войну с Ираном на стороне Израиля

Уганда готова воевать против Ирана на стороне Израиля, если поступит соответствующая просьба. Об этом заявил командующий угандийскими Народными силами обороны генерал Мухузи Кайнеругаба, старший сын Президента Уганды Йовери Мусевени.

«Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась сейчас. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или поражении Израиля приведут нас к войне. На стороне Израиля!» – написал генерал в социальной сети X (прежде Twitter).

Позднее Кайнеругаба объяснил отношение своей страны к конфликту поддержкой, которую ранее Израиль оказывал Уганде. «[Израиль] был с нами, когда мы были никем в 1980-х и 1990-х годах. Почему бы нам не защитить его сейчас, когда наш ВВП составляет 100 млрд долларов?» – заметил он.

Затем сын Президента Уганды выразил уверенность, что на свой день рождения (24 апреля) посетит Иерусалим и к тому моменту война закончится.

Кайнеругаба известен экспрессивными поведением в социальных сетях, некоторые его записи носили откровенно скандальный характер. Так, 3 октября 2022 года он пригрозил вторгнуться в соседнюю Кению и захватить ее столицу Найроби. Тогда извиняться за него пришлось его отцу, Мусевени.

Сегодня же военачальник после рассказа о ликвидации одного из вооруженных оппонентов властей страны заявил, что его армии помогает небесное воинство. «Всякий раз, когда вы слышите гром и молнии в небесах, знайте: это ангелы готовят колесницы Христа, чтобы те пришли на помощь Силам обороны Уганды!» – подчеркнул он.