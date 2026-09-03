Глава аппарата АТК в РТ объяснил, как вербуют подростков для совершения диверсий

Вербовщики используют игры, соцсети и фальшивые аккаунты, чтобы вовлечь детей в диверсионную деятельность. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РТ Ильдус Гараев.

«Современные схемы вербовки – это многоступенчатые психологические манипуляции, которые строятся на постепенном вхождении в доверие. Вербовщик никогда не предлагает совершить преступление сразу. Сначала идут безобидные просьбы, которые снижают бдительность и моральный барьер. Например, передать координаты якобы для игры, сделать фото для конкурса, оставить пакет в определенном месте», – рассказал он.

Вербовщики внедряются в игровые чаты или соцсети под видом сверстников или «старших товарищей». Они вместе играют, помогают проходить уровни, дарят внутриигровые предметы, проявляют внимание, которого подростку может не хватать в реальной жизни. Затем переводят общение в закрытые чаты Telegram или Discord, создавая иллюзию принадлежности к «особому кругу избранных».

«В процессе игры или общения начинают поступать легкие просьбы, например передать координаты военкомата, завода, склада, добавив их как новую "локацию" в игре. Это позволяет проверить готовность подростка и постепенно вовлечь его в более серьезные действия», – добавил он.

Распространена схема, когда подростка заманивают фишинговой ссылкой на поддельную страницу «Госуслуг», где сообщают, что его данные «переданы в Украину», что является тяжким преступлением. Сразу после этого раздается звонок от «сотрудников спецслужб», которые запугивают уголовной ответственностью и предлагают «решить проблему», выполнив задание, например поджечь объект. В случае отказа могут угрожать расправой над близкими.

«Также подросткам обещают легкий заработок, внутриигровую валюту или подписчиков за выполнение простых заданий. Например, просят сфотографировать экран телефона родителей или перейти по ссылке, отправить по неизвестному адресу в сети небольшую сумму», – рассказал Ильдус Гараев.

Вербовка всегда происходит постепенно. Критически важно, чтобы родители разговаривали с детьми об этих рисках и учили их распознавать манипуляции. Подробнее о том, как выглядит терроризм сегодня и как уберечь близких – читайте в материале «Татар-информа».