Глава аппарата АТК рассказал, какие нападения и теракты пресекли силовики в РТ

Сотрудники УФСБ и МВД по Татарстану на постоянной основе пресекают любые выпады на жителей республики, в том числе и от террористов. О некоторых предотвращенных преступлениях в интервью «Татар-информу» рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РТ Ильдус Гараев.

«Приведу несколько примеров, когда силовики пресекли серьезные угрозы. В январе 2026 года в лицее «Алгоритм» села Куюки Пестречинского района ученик 7-го класса попытался отравить своих одноклассников. В школе № 37 Нижнекамска учащийся того же возраста с ножом напал на сотрудника учебного заведения. Благодаря молниеносной реакции силовых ведомств преступления удалось предотвратить», – рассказал Ильдус Гараев.

Также сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность нескольких организованных групп, готовивших теракты на объектах инфраструктуры Татарстана. Так, в августе 2026 года были задержаны двое сторонников террористической группировки ИГИЛ*. Они готовили теракт на одном из объектов республики. У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывных устройств.

«Помимо прямых атак, силовики пресекают деятельность пособников, которые собирают разведданные и готовят условия для диверсий. Например, они пресекли попытку выезда жителя Казани на территорию одного из ближневосточных государств для вступления в состав террористической организации. 25-летний мужчина вступил в контакт с представителем террористической организации, запрещенной в Российской Федерации, под влиянием которого стал разделять идеологию радикального ислама», – добавил он.

По словам руководителя аппарата Антитеррористической комиссии РТ, это только небольшая часть предотвращенных преступлений террористической направленности в Татарстане за последние годы.

* Движение признано террористическим на территории Российской Федерации