Глава Апастовского района подарил жителям с инвалидностью подписку на газету

Фото: © Гюзель Хилавиева

В рамках подписной кампании глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин подарил 59 жителям района с ограниченными возможностями здоровья подписку на районную газету «Йолдыз» («Звезда»).

В связи с Декадой инвалидов в районе проходит множество благотворительных мероприятий. Ни одного человека, нуждающегося в помощи и внимании, стараются не оставить в стороне. Глава района по традиции поддержал благое дело: с января будущего года в семьи, где проживают инвалиды-колясочники, начнет приходить газета «Йолдыз».

Айрат Зиганшин лично выписал «районку» на весь 2024 год братьям Ильшату и Рашиту Галиевым, проживающим в деревне Большие Кокузы.

«Газета „Йолдыз“, имеющая более чем 90-летнюю историю, является посредником между руководством района и населением, доводя районные новости до каждого дома. На страницах газеты рассказывается о старательных жителях, кулинарии, рукоделии, мужестве наших земляков, находящихся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, новостях в государственной сфере, изменениях в законодательстве и многом другом. Районная газета должна приходить в каждый дом», — выразил уверенность Айрат Зиганшин.

Фото: © Гюзель Хилавиева

Ильшат и Рашит Галиевы живут вместе. Братья очень обрадовались подарку. «Мы с любовью читаем районную газету. Стараемся с ее страниц узнавать новости, изменения, происходящие в районе. Большое спасибо Айрату Абдулхаковичу за этот подарок», — сказали они.