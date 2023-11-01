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Глава Апастовского района поблагодарил водителей, совершивших 5 рейсов в зону СВО
Водителей из Апастовского района Татарстана, которые совершили уже пятый рейс с гуманитарным грузом в зону СВО, отметили благодарственными письмами. Их вручил глава муниципального образования Айрат Зиганшин.
«С этими ребятами дороги кажутся спокойными, несмотря на нахождение в зоне проведения специальной военной операции. Вы надежные, с вами можно поехать хоть куда. Благодарю вас за то, что ответственно подходите к делу и любите свою работу», — обратился он к водителям.
Награды и поздравления получили Рамиль Сабиров, Алмаз Хасанов, Ильнур Хасанов, Ильфар Зиннатов и Марсель Амиров.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Апастовского района, бойцам в зону СВО были доставлены бензоинструменты, электрогенераторы и расходники к ним, медикаменты, экипировка. Также военнослужащие получали продукты питания, одежду, белье, средства личной гигиены.
Для нужд бойцов-земляков также направлены 5 автомобилей УАЗ и 15 тепловизоров. На сегодняшний день помощь военнослужащим оказана на сумму 14,5 млн рублей, подшефным городам — Лисичанску и Рубежному — на сумму 15 млн рублей.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Апастовского района РТ.
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