Глава Апастовского района ожидает рост ВТП на 900 млн рублей в 2024 году

Объем валового территориального продукта Апастовского района в 2024 году, по предварительной оценке, составит 10,1 млрд рублей. Это на 900 млн рублей больше, чем годом ранее, заявил глава Апастовского района Айрат Зиганшин на совещании в Доме Правительства РТ.



Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Зиганшин обратил внимание, что большая часть ВТП приходится на сельское хозяйство — 33,6%. 13,6% занимает строительная сфера, 11% — промышленность, 14,9% оптовая и розничная торговля, 3,1% — транспорт. На прочие сферы приходится 23,8%.

В том числе в этом году ожидается двукратный прирост индекса промышленного производства. Так, объем продукции Апастовского молочного комбината на конец третьего квартала составил 708 млн рублей. На предприятии переработано 17 тысяч тонн молока, произведено 1,7 тысячи тонн сухого молока. Ранее здесь был запущен цех по изготовлению твердых сортов сыра, объем производства составил 61 тонну.

Еще одним предприятием, влияющим на экономику района, является Каратунское зерно. С начала года здесь произведено 4,2 тысячи тонн комбикормов на сумму 56,5 млн рублей.