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Глава Апастово подарил мальчику инвентарь для реабилитации после кровоизлияния в мозг
Глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин подарил ребенку с ограниченными возможностями здоровья спортивный инвентарь для занятий. В рамках Декады инвалидов глава муниципалитета посетил семью Листратовых из села Табар-Черки. Он привез маленькому Елисею тренажер, необходимый для укрепления его здоровья.
В семье Петра и Натальи Листратовых растут трое детей. Старшему сыну, Тимофею, восемь лет, Елисею — шесть, а младшей Есении — два года.
Елисей родился здоровым, но на сегодняшний день его правая рука двигается плохо.
«Мы обратили внимание, что он часто плачет и трет глаза. Тогда мы обратились к врачам. Врачи сказали, что у него произошло кровоизлияние в мозг. Поначалу не мог даже встать на ноги. Благодаря многочисленным реабилитационным занятиям и упражнениям теперь с глазами все хорошо, и он передвигается без посторонней помощи. Только силы в руках пока недостаточно», — рассказал Петр Листратов.
Елисей — веселый и озорной ребенок. С братом они очень дружны: вместе играют в лото, рисуют. И подарок дети приняли с радостью и интересом.
«У нашего сына уже есть велотренажер. На нем он очень любит заниматься. Теперь есть и тренажер для укрепления рук. Большое спасибо за заботу о нашем ребенке», — сказала мать ребенка Наталья.
Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.
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