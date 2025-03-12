Глава алтайского питомника сообщил, как у Минниханова родилась идея по сохранению ирбисов

С 13 по 15 марта в Казани пройдет Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Идейным вдохновителем конференции стал Раис Татарстана Рустам Минниханов, который лично занимается вопросами сохранения редких животных.

В Казани с целью сохранить ирбиса встретятся представители государственных структур, природоохранных органов, научного сообщества, бизнеса, благотворительных организаций, эксперты и студенты из разных стран мира.

Огромную поддержку в сохранении ирбиса, который является символом Татарстана и красуется на гербе республики, оказал Рустам Минниханов. По его инициативе был создан Центр по разведению ирбисов в Республике Алтай в 2022 году.

Директор Алтайского питомника снежных барсов Анвар Аминов рассказал, как появилась идея строительства Центра снежного барса на Алтае, какую поддержку оказал Минниханов, и в каких условиях содержатся ирбисы в Центре.

По его словам, в 2022 году во время визита Минниханова в Алтай, Раис РТ, увидев исконное место обитания снежного барса, принял решение о строительстве Центра именно здесь.

Аминов также отметил, что в центре планируют не только сохранять и размножать барсов, но и изучать их.

«Барс самое малоизученное животное, из кошек имеется в виду», ­– рассказал Аминов ТНВ.