Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов посетил военнослужащих в зоне СВО

В полк 1232 прибыла очередная партия гуманитарной помощи. Это уже 21-я отправка из Альметьевского района. В этот раз в гуманитарную помощь вошли различные элементы обмундирования, спецоборудование, средства личной гигиены, продукты питания, одежда, медикаменты, маскировочные сети, окопные свечи и 180 личных посылок.

Каждая посылка была специально подготовлена и содержала не только необходимые вещи, но и мягкую игрушку — Чебурашку. Этот символ напоминает нашим бойцам о семье и детстве, о том, ради чего они сражаются и что они защищают.

«Поддержка со стороны жителей Альметьевска стала для наших ребят настоящим источником силы и уверенности. Они выражают глубокую благодарность всем, кто принимает участие в организации и доставке гуманитарной помощи, понимая, что без этой поддержки им было бы гораздо сложнее выполнять свои обязанности», — прокомментировал свою поездку глава района Тимур Нагуманов.

Глава района выразил гордость за бойцов и передал им «приветы» от родных и близких, а также теплые слова поддержки от всего Альметьевска.

В пресс-службе Альметьевского района «Татар-информу» рассказали, что поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей, находится на особом контроле у главы муниципального образования. В Альметьевске проводятся регулярные встречи с военнослужащими и их семьями, что позволяет оценить их текущее состояние и услышать их потребности. Тимур Нагуманов всегда внимательно относится к пожеланиям и просьбам бойцов и их семей.

Это уже 10-я по счету поездка градоначальника в зону СВО. Районом уже налажена доставку в зону специальной военной операции всего, что необходимо военнослужащим.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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