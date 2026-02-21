news_header_top
Происшествия 21 февраля 2026 12:05

Глава Альметьевского района РТ: БПЛА пытаются атаковать производственные объекты

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Украинские беспилотники пытаются атаковать производственные объекты, сообщила Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

«В настоящее время зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется», – рассказала она.

Жителям рекомендуется минимизировать нахождение на открытом пространстве, а в здании держаться подальше от окон. Кроме того, Хабутдинова напомнила о запрете съемки беспилотников и последствий их применения.

#альметьевский район рт #атака БПЛА
