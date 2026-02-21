Глава Альметьевского района РТ: БПЛА пытаются атаковать производственные объекты
Украинские беспилотники пытаются атаковать производственные объекты, сообщила Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.
«В настоящее время зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется», – рассказала она.
Жителям рекомендуется минимизировать нахождение на открытом пространстве, а в здании держаться подальше от окон. Кроме того, Хабутдинова напомнила о запрете съемки беспилотников и последствий их применения.