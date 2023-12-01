Глава Альметьевского района поздравил участницу войны с вековым юбилеем

100-летний юбилей отмечает сегодня ветеран Великой Отечественной войны из Альметьевска Музаяна Хаматдинова. Поздравить именинницу пришел глава района Тимур Нагуманов.

«Сегодня у нашей уважаемой Музаяны Махмутовны, ветерана Великой Отечественной войны, большой праздник — юбилей, столетие. Мы с командой, с коллегами, с которыми наша именинница работала раньше, пришли ее поздравить. Музаяна Махмутовна пребывает в добром здравии. Человек, прошедший войну с 1942-го по 1946 год, воевала и на Восточном и на Западном фронте», — рассказал Тимур Нагуманов.

Музаяна Хаматдинова родилась 1 декабря 1923 года в селе Алькеево Муслюмовского района ТАССР. В Великой Отечественной войне участвовала с 16 апреля 1942 года по 15 декабря 1946 года в звании младшего сержанта 92-го Авиационного полка.

На фронт ушла добровольцем и воевала на II Украинском фронте. Служила на аэродроме, где обслуживала самолеты, заправляла их горючим и готовила к полету. В ноябре 1943 года была переведена на Дальневосточный фронт в аэродромную роту.

В день Победы она была на Сахалине. Участвовала в войне с Японией и была демобилизована в 1946 году. Осталась работать на Сахалине, где вышла замуж. А в 1949 году приехали в ТАССР, в деревню Тумутук, где работала библиотекарем.

В 1963 году переехала с семьей в Альметьевск. Проработала заведующей библиотекой Альметьевского строительного техникума — ныне политехнический техникум. Сегодня у Музаяны Хаматдиновой большая дружная семья, рядом с ней ее дети, внуки и правнуки.