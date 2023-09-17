Глава Альметьевского района поздравил семью бойца с рождением дочери

Фото: пресс-служба Альметьевского района.

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов поздравил супругу мобилизованного военнослужащего с рождением дочери. На выписке по традиции семье бойца подарили цветы и сертификат в детский магазин, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

«Рождение ребенка — это огромное счастье в семье, — прокомментировал Нагуманов. — Поздравил с этим прекрасным событием супругу мобилизованного военнослужащего».

Девочку назвали Ульяной. Мама и дочка выписались из роддома и чувствуют себя хорошо. Они всегда на связи с главой семьи.

Руководитель района поблагодарил жену военного за поддержку и надежный тыл, подчеркнув, что это очень важно для бойца. Недавно он побывал в краткосрочном отпуске.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников специальной военной операции на Украине.