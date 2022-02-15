Глава Альметьевского района РТ озвучил стратегические задачи в сфере образования

Ежегодно Альметьевский район покидают более 1 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов. Поэтому в сфере образования муниципалитета необходимо вводить преобразования, которые станут основополагающими для развития города и района. Такое мнение на итоговой сессии района озвучил мэр города Тимур Нагуманов.

«Это одна из самых важных целей. Сегодня мы не обеспечиваем местами в средних профессиональных и высших учебных заведениях около тысячи человек в год. Это наша молодежь, которая вынуждена получать образование в других городах. Молодежь уезжает на обучение, и в большинстве случаев мы ее теряем окончательно. Созданием учебных заведений мы преследуем не удержание молодежи, а именно компенсацию количества уезжающей молодежи другой молодежью, которая приедет на обучение к нам», — сказал он.

В качестве позитивного примера глава района привел уникальный проект по созданию Высшей школы нефти.

«В буквальном смысле это прорыв для всего региона и, возможно, для всей страны. Мы обязаны максимально перенять и закрепить полученный опыт и в дальнейшем запускать проекты с неменьшим уровнем качества реализации», — сказал Тимур Нагуманов.

По словам мэра Альметьевска, сейчас основная нагрузка по формированию привлекательности района ложится именно на школы и детские сады, и именно их наличие и качество могут стать определяющими при выборе места жительства.

«Если мы хотим, чтобы наша молодежь, оперившись и обзаведясь семьями, возвращалась в Альметьевск из больших городов, чтобы к нам приезжали активные, ищущие новых перспектив специалисты, мы должны ответить на три главных вопроса: где они будут работать, где будут жить, какое образование смогут дать своим детям. И если по всем трем направлениям мы сможем предложить лучшие варианты, тогда достижение всех целей нашей стратегии всего лишь вопрос времени. И да, мы уверены, это вполне реализуемо», — подчеркнул спикер.

Также, как известно, главным маркером качества среднего образования сегодня для всех является средний балл по ЕГЭ. В Альметьевском районе наметилась положительная тенденция по росту этого показателя.

«Теперь нам важно сделать так, чтобы эти изменения стали очевидны для родителей школьников. И мы должны сделать так, чтобы родителям не только в Альметьевске, но и за пределами района, республики были заметны успехи наших школьников и перспективы нашего образования», — подчеркнул мэр.

Таким образом, Нагуманов обозначил три стратегические задачи образования: это обеспечение видимого качества дошкольного и школьного образования, обеспечение стратегического резерва — возможности оперативного увеличения количества мест и создание высших и средних учебных заведений, компенсирующих отток молодежи из района.