Глава Альметьевского района ознакомилась с восстановлением инфраструктуры Лисичанска и Рубежного

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Глава Альметьевского муниципального района Республики Татарстан Гюзель Хабутдинова вместе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Ринатом Садыковым посетила Лисичанск и Рубежное. В рамках гуманитарной миссии были переданы более 40 тонн адресной помощи.

Делегация ознакомилась с ходом восстановления городской инфраструктуры, осмотрела социальные объекты и системы жизнеобеспечения, включая блочно-модульные котельные, установленные на территориях учреждений. Внимание было уделено объектам социальной инфраструктуры, восстановленным и построенным при участии Республики Татарстан.

Кроме того, представители Татарстана посетили гуманитарные центры в Лисичанске и Рубежном, действующие при поддержке регионального отделения «Единой России». Делегации показали организацию хранения, сортировки и распределения гуманитарной помощи, а также порядок ее доведения до различных категорий жителей.

Как отметил Ринат Садыков, Альметьевский район Республики Татарстан на регулярной основе направляет гуманитарные грузы в составе колонн, формируемых при участии «Единой России». В ходе поездки оценили, как выстроена система распределения помощи и как она доходит до конкретных получателей.

«Ознакомились с работой гуманитарных центров и тем, как поступающая помощь распределяется среди различных категорий граждан. Договорились о дальнейшем взаимодействии и продолжении этой работы – она остается востребованной и необходимой для жителей», – отметил он.