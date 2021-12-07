Глава Альметьевска заверил, что все дети в муниципалитете получат новогодние подарки

Все дети в Альметьевском районе получат сладкие подарки на Новый год. Об этом сообщил глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов в прямом эфире, отвечая на вопрос обеспокоенной зрительницы об отмене традиционных наборов со сладостями.

«Детские подарки никто не отменял, — заверил мэр, — они закупаются за счет средств либо профсоюзов, либо учреждений, поэтому в этом году, безусловно, все получат подарки».

Также Нагуманов ответил на вопрос подписчиков о том, что автобусы №1 и 1Б перестали выходить на маршрут. Эти сообщения начали поступать в администрацию города еще со вчерашнего утра.

«Разбираемся отдельно с АО „АПОПАТ“, выясняем причину. Да, подвижной состав немного у АПОПАТ устарел, но это, конечно, не повод, чтобы автобусы не выходили на линию. Этот вопрос мы сейчас отдельно разбираем и постараемся в ближайшее время ситуацию наладить», — отметил он.

Кроме того, подписчиков интересовала обоснованность знаков «парковка запрещена» у детской поликлиники на ул. Тельмана. Мэр поручил рассмотреть этот вопрос ответственным службам, в том числе ГИБДД, о необходимости установки этих запрещающих знаков в рамках комиссии по безопасности движения.