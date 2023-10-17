Глава Альметьевска: «Забота о семьях военнослужащих – наша обязанность»

В Альметьевском районе РТ близким военнослужащих помогают с заготовкой дров, оформлением документов, полностью заботятся о семьях бойцов. Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Была такая ситуация, было много ребят в Альметьевске и других поселениях, которые хотели проявить себя на службе по контракту, но у них были сложности с оформлением документов и прохождением медкомиссии. Мы посмотрели опыт других регионов и тогда у нас появился пункт отбора на контрактную службу», – сказал он.

Фото: © «Татар-информ»

По словам Тимура Нагуманова, сегодня можно обратиться в одно окно, пройти все необходимые процедуры и собрать все документы за несколько часов.

«После обращения в пункт, кандидату никуда не нужно ходить. Через 3-4 часа человек уже свободен и на следующий день уже выносится вердикт – принимают его на службу или нет. Это делается для того, чтобы человек пришел, его взяли за руку и с улыбкой помогли провести по всем нужным людям, сдать анализы и собрать нужные бумаги. На следующий день ему позвонят и предложат прийти для подписания контракта. На мой взгляд, так должно быть везде», – дополнил он.

Тимур Нагуманов отметил, что забота о семьях военнослужащих не прекращается.

«Забота о семье военнослужащего – это очень важная тема. Когда мы провожаем ребят, мы берем обязательства по заботе об их семьях пока они на передовой. Мы создали штаб ‘’Добрый Альметьевск, Своих не бросаем’’. Этот штаб работает 24 на 7 и через него идет постоянный контакт с женами военнослужащих и их семьями в целом», – сказал он.

По его словам, речь идет о помощи с бесплатными кружками, организации питания, об индивидуальных подарках и многом другом.

«Также помогаем с дровами, починкой котлов и просто оказываем необходимую помощь быстро. Волонтеры, простые граждане, все стараются помогать. Эта работа будет продолжаться и дальше», – подытожил Тимур Нагуманов.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.