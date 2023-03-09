Глава Альметьевска вручил цветы и открытки женам и матерям военнослужащих

В Альметьевском районе продолжается поздравления жен и матерей военнослужащих — добровольцев, мобилизованных граждан, контрактников, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов и представители исполкома навещают женщин и поздравляют их.

Так, накануне Нагуманов вручил близким родственницам бойцов спецоперации открытки и цветы. «Восьмого марта мы встретились с семьями участников спецоперации. В эти непростые времена самое главное для матерей и жен — поддержка близких и всего города, душевные силы. Альметьевский район всегда будет рядом и поддержит семьи наших солдат. Сыновья и мужья этих женщин — настоящие герои страны!» — отметил он.

Помимо этого, для представительниц прекрасной половины Альметьевского района в ДК «Нефтьче» состоялся большой праздничный концерт. В своем поздравлении Тимур Нагуманов отдельно отметил близких родственниц военнослужащих.

«Отдельно хочу сказать „спасибо“ и морально поддержать наших дорогих мам и жен ребят, которых мы несколько месяцев назад провожали из этого зала в зону специальной военной операции», — сказал под аплодисменты со сцены мэр.

Тимур Нагуманов выразил уверенность, что материнская сила и поддержка жен, которая сегодня существует, дает невероятную энергию ребятам в самых непростых ситуациях.

«Встречаясь с большинством ребят мы всегда приходим к выводу, что жены и матери, которые ждут дома, они настолько сильные! Благодаря Вам ребятам не о чем переживать, им нужно просто хорошо и качественно выполнять свой воинский гражданский долг. Мы желаем им скорейшего возвращения, ну а нам с Вами действительно сделать все, чтобы они ни о чем не переживали», — отметил он.