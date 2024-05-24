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Глава Альметьевска Тимур Нагуманов приехал на работу на велосипеде
Сегодня, 24 мая, с 7 часов утра в Альметьевске проходила ежегодная всероссийская акция «На работу на велосипеде». На работу в исполком на «железном коне» приехал и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.
«Нельзя не присоединиться! Самая главная награда — это хороший позитив, настроение, здоровье! — обратился он к альметьевцам. — Погода шикарная, поэтому всех приглашаю присоединиться к этой акции!».
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, на улицах города работало пять «энергетических точек», на которых волонтеры раздавали участникам акции «полезные» пакеты.
В них вошли апельсины, салфетки, вода, буклет, скидочный сертификат на 30% в сеть торгово-прокатных центров. Всего за полтора часа было роздано 500 пакетов.
Тимур Нагуманов сегодня планирует весь день ездить на велосипеде – на встречи и деловые поездки.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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