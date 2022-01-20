Глава Альметьевска: Минтимер Шаймиев был и остается идеологом глобальных проектов

Глава Альметьевского района, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов в 85-летний юбилей Минтимера Шаймиева поделился с ИА «Татар-информ», что первый Президент Татарстана был и остается автором и идеологом глобальных проектов, которые закладывают прочный фундамент для будущих поколений.

«Минтимер Шарипович всегда впечатляет и вдохновляет. Он был и остается автором и идеологом глобальных проектов, которые закладывают прочный фундамент для будущих поколений. Это не сиюминутные решения и результаты, они не всем понятны сразу, но они дают колоссальный эффект с годами. И тогда становится очевидно, что это была невероятно важная ставка для развития республики, которая показала реальный результат», — отметил собеседник агентства.

Тимур Нагуманов подчеркнул, что успешность Альметьевска и всего Татарстана напрямую связана с грамотными управленческими решениями Минтимера Шаймиева, как первого Президента республики.

«Благодаря Минтимеру Шариповичу произошло восстановление Болгара и Свияжска — уникальных мест, ставших изюминками Татарстана. Гости республики приезжают в Свияжск и Болгар и открывают для себя новую сторону наших традиций. И я бывал там не раз с гостями. И люди, которые много раз до этого посещали республику, оказавшись в Свияжске и Болгаре, говорили мне: „Мы совершенно по-другому открываем Татарстан, он намного глубже и многограннее, становится понятным это глубокое наследие, источники толерантности“. Конечно, значение этих двух проектов трудно переоценить», — убежден мэр.

Сегодня Минтимер Шаймиев занимается системой образования. В Альметьевске реализуется проект по созданию полилингвального комплекса «Адымнар».

«С одной стороны, мы безумно счастливы. Это то, о чем мы давно мечтали, — поделился Тимур Нагуманов. — Это суперсовременные образовательные комплексы, которые нужны нашему городу. Современное образование — это must have история сегодня. С другой стороны, этот проект будет иметь наибольшее значение в будущем, потому что это работа с нашим фундаментом для будущих поколений».