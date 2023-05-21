Глава Альметьевска прошел испытания в военно-патриотической игре «Зарница»

В Альметьевске состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», в ней принял участие глава муниципального образования Тимур Нагуманов. Событие также прошло при участии военного комиссара, полковника Ришата Сабирова и председателя Альметьевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» подполковника запаса Геннадия Денисова.

Военизированная игра в обновленном формате прошла на территории спортивно-развлекательного комплекса «Снежинка». В ней приняли участие 10 школьных отрядов и 10 студенческих.

Соревнования представляли собой движение по маркированной трассе с прохождением препятствий. Протяженность трассы составила 3000 метров.

Участников соревнований приветствовал глава района Тимур Нагуманов.

«Мы решили в этом году возобновить давнюю традицию военно-патриотической игры „Зарница“. Многие представители старшего поколения и я, в частности, играли в нее: бегали, переживали. И хотя бы ненадолго окунались в эту захватывающую игру. Сегодня вы все получите незабываемые эмоции, которые останутся с вами на всю жизнь. Трасса непростая, бегать будет весело, вспотеете много раз, посостязаетесь», — отметил он, обращаясь к отрядам.

Для участников и групп поддержки была организована насыщенная программа. Легендой игры стала «Берлинская наступательная операция».

В ходе подготовки к наступлению Советских войск на Берлин диверсионно-разведывательным группам была поставлена задача: провести разведку опорных пунктов и ликвидировать огневые точки противника, максимально проникнув в тыл противника.

Им предостояло, выйдя в указанный квадрат (командный пункт с флагом), подать сигнал красной ракетой о выполнении поставленной задачи и таким образом дать старт наступлению основных войск.

Для успешного выполнения боевой задачи команды выдвинулись в два этапа. Первыми стартовали отряды школьников, а затем отряды студентов (всего 10 маршрутов — по 10 опорных пунктов).

Тимур Нагуманов присоединился к маршруту, чтобы лично посмотреть этапы прохождения соревнований.

Заключительным заданием стало «Освобождение».

Каждой группе, прошедшей 10 опорных пунктов, выдавалась карта с расположением вражеского командного пункта, в котором находятся взятые в плен бойцы из каждого отряда. Задача: овладеть командным пунктом и освободить пленных.

Выполнение всех этапов игры носило соревновательный характер. Победителем стала группа, прибежавшая первой на финиш. При прохождение трассы также учитывались и штрафные баллы.

Для болельщиков и зрителей была подготовлена интерактивная программа и мастер-классы. А в завершение соревнований всех ожидала настоящая полевая кухня с солдатской кашей и торжественное вручение призов.

По итогам военно-патриотической игры победителем стала команда колледжа КИУ, второе место занял медицинский колледж, на третьем расположилась сборная торгово-экономического техникума.

Среди школьных отрядов первое место завоевала команда седьмой школы, второе место досталось школе №10, тройку лучших замкнула Нижнемактаминская школа №1.